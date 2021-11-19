Главврач стоматологии уволен без объяснения причин в Екатеринбурге

Напомним, что о планах по объединению поликлиник стало известно в июле этого года, когда в стоматологической поликлинике № 1 началась оптимизация, в рамках которой должны были сократить весь коллектив из ста пятидесяти сотрудников для того, чтобы переподчинить их поликлинике № 12. Коллективу удалось отстоять свое медицинское учреждение — работники писали прошения об отмене данной реформу губернатору Евгению Куйвашеву и полпреду президента в Уральском федеральном округе.