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Главврач стоматологии уволен без объяснения причин в Екатеринбурге

19 ноября 2021, 10:48
Фото: 1MI
Главный врач стоматологической поликлиники в Екатеринбурге был уволен без объяснения причин. Информацию подтвердил сам врач.

Когда Андрей Любимов приехал на рабочее место, то к нему в кабинет вошли двое представителей Минздрава и предъявили распоряжение о незамедлительном снятии с должности за подписью губернатора Свердловской области и министра здравоохранения Андрея Карлова, пишет Ура.ру.

По мнению руководителя поликлиники Андрея Любимова, причиной увольнения стали планы по объединению поликлиник № 1 и № 12 областной столицы. Сам главврач выступает против этого.

Напомним, что о планах по объединению поликлиник стало известно в июле этого года, когда в стоматологической поликлинике № 1 началась оптимизация, в рамках которой должны были сократить весь коллектив из ста пятидесяти сотрудников для того, чтобы переподчинить их поликлинике № 12. Коллективу удалось отстоять свое медицинское учреждение — работники писали прошения об отмене данной реформу губернатору Евгению Куйвашеву и полпреду президента в Уральском федеральном округе.

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