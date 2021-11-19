TagilCity.ru продолжает быть самым цитируемым изданием Нижнего Тагила в 2021 году

Также в топ-5 вошла газета «КП-Екатеринбург» (90 баллов) и «Европейско-Азиатские новости» (63 балла). На седьмой и восьмой строках оказались интернет-издания 66.ru и Mstrok.ru. Они набрали 48 и 34 балла соответственно. Девятое и десятое места заняли ИА «Уральский меридиан» с 33 баллами и «Областная газета» — 32 балла.