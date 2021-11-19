Титановый завод из Свердловской области прошел экологическую сертификацию

ВСМПО-АВИСМА всегда соблюдает требования международного стандарта, из года в год демонстрируя положительные достижения в сфере экологии. Одним из основных его качественных достижений стало полное прекращение сброса неочищенных сточных вод в поверхностные водоемы. Это оказалось возможным за счет введения в строй пары современных канализационно-насосных станций, подчеркнула Габова.В корпорации сформировали особый комитет, разрабатывающий программу мероприятий по устойчивому развитию. Цель этой работы заключается в достижении наивысшей оценки предприятия по критериям ESG (Еnvironment Social Governance).