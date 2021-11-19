Вакцина «Ультрикс Квадри» от гриппа для детей поступила в Нижний Тагил

Детям, посещающим школы и детские сады, прививку могут сделать непосредственно там, при наличии согласия от родителей. Если ребёнок не посещает детский сад, прививку можно сделать в поликлинике, в часы работы участка по вторникам и четвергам, в дни приема здоровых детей.