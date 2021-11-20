Антирекорд по смертности и заболеваемости COVID-19 зафиксирован на Среднем Урале

С 19 по 20 ноября инфекция унесла жизни 37 жителей региона, это тоже максимальный показатель за все время. Всего в Свердловской области умерло от коронавируса 8 093 человека. В России зафиксировано 1,2 тысячи летальных исходов, за время пандемии скончалось 262,8 тысячи человек.