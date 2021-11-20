Антирекорд по смертности и заболеваемости COVID-19 зафиксирован на Среднем Урале

За все время в регионе зарегистрировано 171,9 тысячи случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. В России за сутки COVID-19 диагностирован у 37,1 тысячи человек. Таким образом, общее число заболевших превышает 9,2 миллиона россиян.
С начала пандемии выписано из больниц 152 тысячи свердловчан, из них 493 человека выздоровели за последние сутки. По стране зарегистрировано 7,9 миллиона случаев вылечившихся от инфекции, из них 36,1 тысячи выписаны за последние 24 часа.
С 19 по 20 ноября инфекция унесла жизни 37 жителей региона, это тоже максимальный показатель за все время. Всего в Свердловской области умерло от коронавируса 8 093 человека. В России зафиксировано 1,2 тысячи летальных исходов, за время пандемии скончалось 262,8 тысячи человек.