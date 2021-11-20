Бросившего ребенка на землю в Екатеринбурге военного посчитали невиновным

Решение военная комиссия приняла еще 6 сентября, однако жительница Екатеринбурга узнала о нем только накануне. Свердловчанка заявила Е1, что в полиции и СК уголовное дело тоже не стали заводить.
Похоже, они подчищают следы, считает женщина.
Мать пострадавшего мальчика говорит, что военный изначально предупредил ее, чтобы женщина забирала заявление.
Инцидент произошел в Екатеринбурге в мае 2021 года. Проходивший мимо дерущихся в шутку мальчишек мужчина, схватил одного из них за руку, поднял над головой и бросил на асфальт. У мальчика почернели пальцы на руке – в последствии медики диагностировали у ребенка перелом.