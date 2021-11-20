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Бросившего ребенка на землю в Екатеринбурге военного посчитали невиновным

20 ноября 2021, 12:32
Фото: 1Mediainvest.ru
Матери пострадавшего от действий военного ребенка вновь отказали в возбуждении уголовного дела. Екатеринбурженка считают, что силовики «заметают следы» - на заседании в военно-следственном управлении признали, что мальчик сломал руку во время игр во дворе.

Решение военная комиссия приняла еще 6 сентября, однако жительница Екатеринбурга узнала о нем только накануне. Свердловчанка заявила Е1, что в полиции и СК уголовное дело тоже не стали заводить.

Похоже, они подчищают следы, считает женщина.

Мать пострадавшего мальчика говорит, что военный изначально предупредил ее, чтобы женщина забирала заявление.

Инцидент произошел в Екатеринбурге в мае 2021 года. Проходивший мимо дерущихся в шутку мальчишек мужчина, схватил одного из них за руку, поднял над головой и бросил на асфальт. У мальчика почернели пальцы на руке – в последствии медики диагностировали у ребенка перелом.

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