Бросившего ребенка на землю в Екатеринбурге военного посчитали невиновным

Инцидент произошел в Екатеринбурге в мае 2021 года. Проходивший мимо дерущихся в шутку мальчишек мужчина, схватил одного из них за руку, поднял над головой и бросил на асфальт. У мальчика почернели пальцы на руке – в последствии медики диагностировали у ребенка перелом.