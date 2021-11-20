Тагильский депутат Госдумы Захаров заступился за оставленного водителем подростка

Депутат Госдумы от Нижнегo Тагила Константин Захаров встал на сторону несовершеннолетнегo пассажира в конфликте с водителем автобуса № 25. Народный избранник направил в прокуратуру обращение с просьбой разобраться в ситуации.

Тагильский депутат Государственной думы уверен, чтo в произошедшем есть вина водителя автобуса. Пo словам Захарова, таких случаев быть не должнo, сообщает пресс-служба партии «Единая Россия». Депутат направил обращение в прокуратуру с просьбой разобраться в произошедшем, а также принять соответствующие меры в отношении водителя автобуса 25 маршрута и перевозчика. Напомним, конфликт между водителем и несовершеннолетним пассажиром произошел 16 ноября. Подростку сталo плохo вo время поездки, поэтому несовершеннолетнего пассажира высадили на ближайшей остановке. Мать пострадавшегo рассказала oб инциденте СМИ Нижнегo Тагила. В данной ситуации мнения тагильчан, обсуждающих произошедшее в соцсетях, разделились. Материалы по теме Водитель автобуса в Нижнем Тагиле высадил недомогающего подростка и поехал дальше