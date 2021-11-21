Стали известны детали ДТП с легковушкой и деревом под Нижним Тагилом

В результате аварии погибла пассажирка легкового автомобиля — 87-летняя женщина. У водителя сломано бедро, он доставлен в больницу для оказания необходимой помощи. Мужчина имел стаж вождения 39 лет. ПДД он нарушал два раза. На данный момент неизвестно, в каком состоянии водитель находился за рулем. Это установит экспертиза.