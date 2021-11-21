Стали известны детали ДТП с легковушкой и деревом под Нижним Тагилом

Предварительная информация гласит, что 57-летний водитель ГАЗ-3110 ехал со стороны Старателя в сторону Николо-Павловского, однако не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в дерево, сообщили в отделение пропаганды ГИБДД.
В результате аварии погибла пассажирка легкового автомобиля — 87-летняя женщина. У водителя сломано бедро, он доставлен в больницу для оказания необходимой помощи. Мужчина имел стаж вождения 39 лет. ПДД он нарушал два раза. На данный момент неизвестно, в каком состоянии водитель находился за рулем. Это установит экспертиза.
На данный момент проводится расследование, в процессе которого будет установлена точная причина ДТП.