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Свердловский автохам Игорь Новоселов получил мягкий приговор из-за угрозы убийством

21 ноября 2021, 10:48
Фото: 1MI
Автохам из Екатеринбурга, который прославился в сети по мему «Ты кому сигналишь, дядя?», все же рискует получить более суровый приговор.

В областной прокуратуре опровергли слова уральца о том, что он якобы был оправдан по делу об угрозе убийством и дебоше, сообщает Е1. На самом же деле Игорь Новоселов был оправдан по статьям «Хулиганство» и «Умышленное повреждение и уничтожение чужого имущества». Суд приговорил его к одному году и шести месяцам условно с испытательным сроком два года. Однако прокуратура посчитала данный приговор не подходящим, поэтому подготавливает представление на апелляцию.

Напомним, по версии следствия, вместе с соучастником Новоселов напал на двух потерпевших, а также причинил ущерб их автомобилю на сумму около 90 тысяч рублей. Ранее екатеринбуржец находился под подпиской о невыезде.

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#Наказание#Суд#Свердловская область#Угроза убийством#Общество
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