Свердловский автохам Игорь Новоселов получил мягкий приговор из-за угрозы убийством

В областной прокуратуре опровергли слова уральца о том, что он якобы был оправдан по делу об угрозе убийством и дебоше, сообщает Е1. На самом же деле Игорь Новоселов был оправдан по статьям «Хулиганство» и «Умышленное повреждение и уничтожение чужого имущества». Суд приговорил его к одному году и шести месяцам условно с испытательным сроком два года. Однако прокуратура посчитала данный приговор не подходящим, поэтому подготавливает представление на апелляцию.