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Как избежать ДТП или чего категорически нельзя делать за рулем

22 ноября 2021, 04:32
Фото: 1MI
Основной причиной ДТП являются плохие привычки вождения. Игнорирование простейших правил может привести не только к повреждению автомобиля, но и фатальным последствиям.

Системы контроля скорости и фиксации правонарушений предназначены для снижения количества ДТП. Но даже знаки, предупреждающие о фотофиксации и ведении съемки на дороге не всегда пугают водителей.

Если камера зафиксирует правонарушение — водителю будет выписано постановление. Как узнать штрафы по водительскому удостоверению — сервис Мои Штрафы позволяет отслеживать их в режиме онлайн. Настройте оповещения и получайте сообщения о новых штрафах на телефон или электронную почту. На сайте вы можете также произвести оплату без комиссии.

Чего нельзя делать за рулем?

Вождение в нетрезвом виде — здесь даже нечего обсуждать. Речь идет как об алкогольном, так и наркотическом опьянении. Только в США ежедневно на дорогах гибнет не менее 30 человек из-за ДТП, спровоцированных пьяными автомобилистами. Наказание за вождение в нетрезвом виде серьезное — водителя могут лишить прав, а также есть риск попасть в тюрьму.

Не менее опасен на дороге уставший водитель. Недосыпание — проблема, известная тысячам автомобилистов. Восстановить энергетический баланс поможет только качественный сон. Кофе помогает решить эту проблему, но только временно. Если во время езды вы чувствуете, что устали, остановитесь на 10-20 минут, выйдите из салона и подышите свежим воздухом. Можно подремать несколько минут, в некоторых случаях это помогает взбодриться.

Чего категорически нельзя делать за рулем:

  • Пользоваться наушниками. Даже если автомагнитола не работает, слушать музыку с телефонного гарнитура — плохая идея. Это «отключит» вас от внешнего мира и будет опасно не только для вас, но и других участников дорожного движения. Уши, как и руки, должны быть свободны.
  • Не пользоваться ремнями безопасности. Если произойдет столкновение, при этом вы окажетесь не пристегнуты, ваше тело вылетит вперед. Подушка, наоборот, при срабатывании вылетает в обратную сторону. Такое столкновение чревато серьезными травмами для водителя.
  • Пользоваться электронными гаджетами. Большое количество электронных помощников может навредить. Во многих авто есть система адаптивного круиз-контроля, экстренного торможения, что в целом упрощает работу водителя. Однако это и способствует тому, что автолюбитель становится более расслабленным за рулем. В любом случае водителю необходимо контролировать ситуацию и следить за дорогой.
  • Водить коленями. Это своеобразная уловка, к которой прибегают автолюбители, если чувствуют, что их руки и плечи начинают уставать. Но дело в том, что это верный способ попасть в ДТП, так как по факту водитель добровольно отказывается от контроля рулевого колеса. А значит, у него не будет возможности реагировать на препятствия, которые могут возникнуть на дороге.
  • Игнорировать дистанцию. Есть простое правило двух секунд, которое всегда нужно соблюдать. Заметьте место, которой проехал впереди идущий авто, после чего сосчитайте до двух. Если за две секунды вы проскочили ориентир — дистанцию необходимо увеличить. Лучше добавить еще одну секунду, это будет неплохим запасом.
  • Отвлекаться. Не пользуйтесь телефоном и другими электронными гаджетами за рулем. Если вам нужно ответить на срочный звонок, держите мобильный гаджет так, чтобы вам было удобно управлять транспортным средством.
  • Игнорировать предупреждения на приборной панели. Часто машина «предупреждает» водителя о возможных проблемах соответствующими сообщениями на панели приборов. Не стоит игнорировать эти предупреждения — критические ошибки необходимо своевременно устранять.
  • Пить и есть за рулем. Тем более, на трассе, где скорость движения довольно высокая. При потреблении пищи риск аварии увеличивается до 80%.
  • Превышать допустимый порог скорости. Практически треть аварий со смертельным исходом происходит именно из-за превышения скоростного режима. Нарушая ПДД, вы можете сэкономить несколько минут, но при попадании в ДТП последствия могут быть необратимыми.
  • Ездить медленно. Медленно вождение не менее опасно, чем превышение скорости. Дело в том, что транспорт, который движется слишком медленно, сбивает с толку других автолюбителей. Как правило, такие машины маневрируют не так быстро, в результате чего создают потенциальную угрозу для тех, кто едет на высокой скорости.

Кроме того, крайне не рекомендована езда с домашними питомцами в салоне. Большинство водителей признают в том, что при совершении маневров или экстренных торможениях им приходится ловить животное. Проблема в том, что собака весом 20 кг при движении автомобиля на скорости 50 км/ч становится опасной для водителя, поскольку при резкой остановке ее масса увеличивается до 600 кг.

На правах рекламы.

#Транспорт#ДТП
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