Вождение в нетрезвом виде — здесь даже нечего обсуждать. Речь идет как об алкогольном, так и наркотическом опьянении. Только в США ежедневно на дорогах гибнет не менее 30 человек из-за ДТП, спровоцированных пьяными автомобилистами. Наказание за вождение в нетрезвом виде серьезное — водителя могут лишить прав, а также есть риск попасть в тюрьму.