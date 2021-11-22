Системы контроля скорости и фиксации правонарушений предназначены для снижения количества ДТП. Но даже знаки, предупреждающие о фотофиксации и ведении съемки на дороге не всегда пугают водителей.
Если камера зафиксирует правонарушение — водителю будет выписано постановление. Как узнать штрафы по водительскому удостоверению — сервис Мои Штрафы позволяет отслеживать их в режиме онлайн. Настройте оповещения и получайте сообщения о новых штрафах на телефон или электронную почту. На сайте вы можете также произвести оплату без комиссии.
Вождение в нетрезвом виде — здесь даже нечего обсуждать. Речь идет как об алкогольном, так и наркотическом опьянении. Только в США ежедневно на дорогах гибнет не менее 30 человек из-за ДТП, спровоцированных пьяными автомобилистами. Наказание за вождение в нетрезвом виде серьезное — водителя могут лишить прав, а также есть риск попасть в тюрьму.
Не менее опасен на дороге уставший водитель. Недосыпание — проблема, известная тысячам автомобилистов. Восстановить энергетический баланс поможет только качественный сон. Кофе помогает решить эту проблему, но только временно. Если во время езды вы чувствуете, что устали, остановитесь на 10-20 минут, выйдите из салона и подышите свежим воздухом. Можно подремать несколько минут, в некоторых случаях это помогает взбодриться.
Чего категорически нельзя делать за рулем:
Кроме того, крайне не рекомендована езда с домашними питомцами в салоне. Большинство водителей признают в том, что при совершении маневров или экстренных торможениях им приходится ловить животное. Проблема в том, что собака весом 20 кг при движении автомобиля на скорости 50 км/ч становится опасной для водителя, поскольку при резкой остановке ее масса увеличивается до 600 кг.
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