На лечение в психиатрию отправлен участник протестов в сквере в Екатеринбурге

Напомним, собор Святой Екатерины был разрушен в 1930 году. Его планировалось построить в центре Екатеринбурга. Начало работ привело к недовольствам горожан. Они вышли на стихийную акцию протеста 13 мая 2019 года. Она продолжалась несколько дней. 16 мая президент РФ предложил провести опрос среди жителей. В результате новой площадкой строительства стала территория бывшего Приборостроительного завода.