СМИ: помощник Владимира Путина прилетит в Екатеринбург

Posted 22 ноября 2021, 17:26
Published 22 ноября 2021, 17:26
Modified 18 сентября 2022, 14:25
Updated 18 сентября 2022, 14:25
Мероприятия, в которых примет участие Левитин, пройдут 23 ноября. Как известно, чиновник выступит на совещании по подготовке города к Универсиаде-2023, сообщает ЕАН.
Также предполагается, что он поучаствует в турнире по настольному теннису «Уральская шляпа».
Напомним, правительство выделило 10 миллиардов на строительство двух объектов Универсиады в уральской столице. К началу Универсиады необходимо отремонтировать и построить свыше 40 спортивных объектов.