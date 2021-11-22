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Posted 22 ноября 2021, 17:26

Published 22 ноября 2021, 17:26

Modified 18 сентября 2022, 14:25

Updated 18 сентября 2022, 14:25

СМИ: помощник Владимира Путина прилетит в Екатеринбург

СМИ: помощник Владимира Путина прилетит в Екатеринбург

22 ноября 2021, 17:26
Фото: 1MI.
С рабочим визитом в столицу Урала прибудет бывший министр транспорта Игорь Левитин. Он же является помощников президента России Владимира Путина.

Мероприятия, в которых примет участие Левитин, пройдут 23 ноября. Как известно, чиновник выступит на совещании по подготовке города к Универсиаде-2023, сообщает ЕАН.

Также предполагается, что он поучаствует в турнире по настольному теннису «Уральская шляпа».

Напомним, правительство выделило 10 миллиардов на строительство двух объектов Универсиады в уральской столице. К началу Универсиады необходимо отремонтировать и построить свыше 40 спортивных объектов.

10 млрд выделило правительство на строительство объектов Универсиады в Екатеринбурге
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#Политика#Новости УрФО#Владимир Путин#Совещание#Екатеринбург
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