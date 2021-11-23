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Posted 23 ноября 2021,, 09:17

Published 23 ноября 2021,, 09:17

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Илья Ремесло: Рашкин мог получить право на охоту в качестве взятки

23 ноября 2021, 09:17
Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин признался в нелегальной охоте и заявил, что никогда не проверял наличие у него охотничьего билета. Юрист и общественный деятель Илья Ремесло предположил, что депутат мог получить право охотиться в качестве взятки.

Как отметил Рашкин, он не выписывал на себя разрешения на охоту и не проверял его наличие, потому что так было заведено. Он заявил, что раскаивается в этом, передает rapsinews.ru.

По словам Ильи Ремесло, эта ситуация напоминает классику жанра − барин-депутат из парткома приехал на охоту в саратовскую провинцию. Юрист предположил, что Рашкин считал область своим сафари-парком, где закон — это он сам и где он получал имущественный подарок в виде убитого животного.

Ремесло задался вопросом, было ли это задекларировано и как ситуация согласуется со статусом депутата. Он также напомнил, что Рашкин менял показания по ходу ситуации и что тот постоянно забывает о новых нормах законодательства, согласно которым перевозка мяса животного приравнивается к охоте.

#Общество
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