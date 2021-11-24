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Posted 24 ноября 2021, 11:44

Published 24 ноября 2021, 11:44

Modified 24 декабря 2024, 18:10

Updated 24 декабря 2024, 18:10

В Екатеринбурге суд в 15 раз снизил компенсацию пострадавшим в дверях электрички

В Екатеринбурге суд в 15 раз снизил компенсацию пострадавшим в дверях электрички

24 ноября 2021, 11:44
Фото: 1MI.
Екатеринбургский железнодорожный суд обязал «Свердловскую пригородную компанию» выплатить 40 тысяч рублей пенсионерке и ее правнучке, которых зажало дверями электрички.

Происшествие случилось третьего июля 2021 года, когда 80-летняя женщина со своей трехлетней внучкой спускалась на перрон станции ВИЗ, двери электрички без всякого голосового предупреждения закрылись, зажав пенсионерке шею, а ребенку голову. Помогли бывшие на станции люди, которые разжали дверь и освободили бабушку и правнучку.

В результате инцидента бабушка с опухшей шеей вынуждена была обратиться к врачу, а девочка из-за полученного шока до сих пор посещает психолога. В исковом заявлении пострадавшие требовали компенсации морального и физического вреда в размере 299 тысяч рублей на пенсионерку и столько же на ребенка, сообщает Znak со ссылкой на юриста Александра Шумилова.

Александр рассказал, что даже поиск ответчика оказался не самой простой задачей, так как РЖД и «Свердловская пригородная компания» не брали на себя ответственность, мотивируя это тем, что электричка была сдана в аренду. Более того, по словам юриста, РЖД утверждает, что причиной происшествия стала грубая неосторожность со стороны потерпевших.

Вынесенным решением юрист не удовлетворен и будет обжаловать его в Свердловском областном суде.

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