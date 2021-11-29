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Posted 29 ноября 2021, 03:38

Published 29 ноября 2021, 03:38

Modified 19 июня 2022, 17:54

Updated 19 июня 2022, 17:54

Полицейские жестко задержали мужчину без маски на глазах ребенка в Нижнем Тагиле

Полицейские жестко задержали мужчину без маски на глазах ребенка в Нижнем Тагиле

29 ноября 2021, 03:38
Фото: 1MI.
Сюжет
Коронавирус
Сотрудники полиции жестко задержали мужчину, который вышел из Дворца культуры на Руднике в Нижнем Тагиле без маски.

Инцидент произошел 23 ноября. Сначала у мужчины потребовали документы, но когда мужчина попытался подойти к машине, где были документы и двухлетний ребенок, его повалили на землю, надели наручники и посадили в служебное авто. Всю ситуацию мужчина снимал на камеру, а также она попала на видеорегистратор, сообщается в группе «Инцидент Екатеринбург» Вконтакте.

Отмечается, что ребенок почти час сидел один, пока не приехала его мама. В результате мужчина был доставлен в отделение полиции и на него составлен протокол за нарушение масочного режима и неповиновение полицейским. Сам мужчина написал встречное заявление, обвинив полицейских в оставлении ребенка в опасности, халатности и самоуправстве.

Руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал, что конфликт произошел у здания ДК на Руднике. 36-летний мужчина зашел в здание и оставил ребенка в машине без присмотра. Задержанный известен размещением скандальных роликов на YouTube, отмечает Горелых.

Он добавил, что ребенок без присмотра не остался, сотрудники дождались его маму. Сам мужчина отказался надеть маску во дворце, вступив в конфликт с сотрудниками, которые и вызвали полицию.

Ролик, размещенный в интернете, тщательно смонтирован, не исключена подтасовка. Стражи порядка не увозили дебошира в дежурную часть, пока по их вызову не приехала мать ребенка, которая и забрала его, сказал Горелых.

Мужчина после попадания в отделение заявил, что у него болит живот и потребовал доставить в больницу. Оттуда он сбежал. В отношении сотрудников, которые задержали тагильчанина, начата проверка.

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