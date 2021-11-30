О реальной ситуации с коронавирусом рассказали врачи Екатеринбурга

Posted 30 ноября 2021, 08:39
Published 30 ноября 2021, 08:39
Modified 29 ноября 2024, 18:28
Updated 29 ноября 2024, 18:28
Статистика по коронавирусу показывает снижение заболеваемости и это подтверждают врачи. В стационарах наблюдается небольшой спад в последнюю неделю, пишет Е1.
Инфекционист из Екатеринбурга рассказал, что число заболевших не уменьшается, но нагрузка стала ниже. Он предположил, что люди лечатся дома. Кроме того, имеется отсроченный результат, а также не каждый тест проводится за сутки, но спад бы был виден, рассказывает врач.
Отмечает спад и патологанатом. Он заявил, что людей привозят меньше, но это продлится недолго, так как с отпусков вернулись все и стало меньше очагов. Однако скоро пройдут новогодние праздники и все вернется, уверен патологанатом. Он отметил и новый штамм, о котором пока мало что известно.
Изменений в тяжести течения не заметил анестезиолог-реаниматолог. По его словам, все осталось также. Он опасается нового штамма.
Еще один анестезиолог-реаниматолог имеет единое мнение с коллегой, но отмечает снижение числа пациентов в реанимациях. Он считает, что это обусловлено числом переболевших и вакцинацией.
Напомним, в России появился новый штамм коронавируса «омикрон». Пока о нем мало что известно, но главным его симптомом считается сильная усталость.