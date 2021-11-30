О реальной ситуации с коронавирусом рассказали врачи Екатеринбурга

Отмечает спад и патологанатом. Он заявил, что людей привозят меньше, но это продлится недолго, так как с отпусков вернулись все и стало меньше очагов. Однако скоро пройдут новогодние праздники и все вернется, уверен патологанатом. Он отметил и новый штамм, о котором пока мало что известно.