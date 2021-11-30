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Posted 30 ноября 2021, 08:39

Published 30 ноября 2021, 08:39

Modified 29 ноября 2024, 18:28

Updated 29 ноября 2024, 18:28

О реальной ситуации с коронавирусом рассказали врачи Екатеринбурга

О реальной ситуации с коронавирусом рассказали врачи Екатеринбурга

30 ноября 2021, 08:39
Фото: 1MI.
Сюжет
Коронавирус
О том, что происходит в ковидных госпиталях, а также как изменилась статистика заболеваемости рассказали врачи из Екатеринбурга.

Статистика по коронавирусу показывает снижение заболеваемости и это подтверждают врачи. В стационарах наблюдается небольшой спад в последнюю неделю, пишет Е1.

Инфекционист из Екатеринбурга рассказал, что число заболевших не уменьшается, но нагрузка стала ниже. Он предположил, что люди лечатся дома. Кроме того, имеется отсроченный результат, а также не каждый тест проводится за сутки, но спад бы был виден, рассказывает врач.

Отмечает спад и патологанатом. Он заявил, что людей привозят меньше, но это продлится недолго, так как с отпусков вернулись все и стало меньше очагов. Однако скоро пройдут новогодние праздники и все вернется, уверен патологанатом. Он отметил и новый штамм, о котором пока мало что известно.

Изменений в тяжести течения не заметил анестезиолог-реаниматолог. По его словам, все осталось также. Он опасается нового штамма.

Еще один анестезиолог-реаниматолог имеет единое мнение с коллегой, но отмечает снижение числа пациентов в реанимациях. Он считает, что это обусловлено числом переболевших и вакцинацией.

Напомним, в России появился новый штамм коронавируса «омикрон». Пока о нем мало что известно, но главным его симптомом считается сильная усталость.

#Коронавирус COVID-19#Новости УрФО#Коронавирус#Врачи#Екатеринбург
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