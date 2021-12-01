Депутаты Заречного просят Путина отправить мэра в отставку за премии самому себе

В середине ноября гордума объявила мэру города Андрею Захарцеву замечание за то, что тот в 2018–2021 годах девять раз самовольно выписывал себе премии на общую сумму в 382 тысячи рублей. Захарцев вернул деньги, узнав о нарушении, поэтому прокуратура не стала настаивать на строгом наказании градоначальника, сообщает Znak.