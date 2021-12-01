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Posted 1 декабря 2021, 12:31

Published 1 декабря 2021, 12:31

Modified 18 сентября 2022, 14:28

Updated 18 сентября 2022, 14:28

Суд продлил арест экс-главы УМВД Екатеринбурга Игоря Трифонова

Суд продлил арест экс-главы УМВД Екатеринбурга Игоря Трифонова

1 декабря 2021, 12:31
Фото: 1MI.
Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил срок содержания генерал-майора Трифонова под стражей до восьмого мая 2022 года.

Сегодня, 1 декабря, суд рассмотрел ходатайство прокуратуры о продлении меры пресечения Трифонову и принял сторону обвинения. Экс-глава УМВД областной столицы обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. В ходе следствия к этому обвинению прибавилось также незаконное хранение оружия.

Напомним, что ранее Свердловский областной суд назначил дававшему Трифонову взятку экс-заместителю председателя банка «Кольцо Урала» Олегу Коноплеву штраф в 20 млн рублей.

#Происшествия#Суд#Игорь Трифонов
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