Суд продлил арест экс-главы УМВД Екатеринбурга Игоря Трифонова

Сегодня, 1 декабря, суд рассмотрел ходатайство прокуратуры о продлении меры пресечения Трифонову и принял сторону обвинения. Экс-глава УМВД областной столицы обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. В ходе следствия к этому обвинению прибавилось также незаконное хранение оружия.