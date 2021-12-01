Суд продлил арест экс-главы УМВД Екатеринбурга Игоря Трифонова

Posted 1 декабря 2021, 12:31
Published 1 декабря 2021, 12:31
Modified 18 сентября 2022, 14:28
Updated 18 сентября 2022, 14:28
Сегодня, 1 декабря, суд рассмотрел ходатайство прокуратуры о продлении меры пресечения Трифонову и принял сторону обвинения. Экс-глава УМВД областной столицы обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. В ходе следствия к этому обвинению прибавилось также незаконное хранение оружия.
Напомним, что ранее Свердловский областной суд назначил дававшему Трифонову взятку экс-заместителю председателя банка «Кольцо Урала» Олегу Коноплеву штраф в 20 млн рублей.