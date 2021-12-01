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Posted 1 декабря 2021, 07:25

Published 1 декабря 2021, 07:25

Modified 18 сентября 2022, 14:28

Updated 18 сентября 2022, 14:28

Тагильчанин убил свою возлюбленную и ее брата за решение расстаться

Тагильчанин убил свою возлюбленную и ее брата за решение расстаться

1 декабря 2021, 07:25
Фото: 1MI.
Свою сожительницу и ее брата убил житель Нижнего Тагила. Девушке он нанес удар колюще-режущим предметом в шею, а мужчине в живот. Обвиняемый признан виновным в убийстве двух человек. Он получил 17 лет колонии строгого режима.

Кроме того, суд назначил дополнительно один год ограничения свободы и выплату морального вреда, а также затрат на захоронение погибших, сообщает пресс-служба прокуратуры по Свердловской области.

В ходе рассмотрения дела в Свердловском областном суде установлено, что вечером 13 февраля 2021 года мужчина был нетрезвым. Он находился в квартире на улице Алтайская, где он решил убить свою сожительницу и ее брата. Ссора возникла из-за того, что девушка хотела расстаться с подсудимым, а брат ее поддержал. Кроме того, мужчине была выставлена претензия за периодические побои.

Ночью мужчина начал избивать брата девушки, а затем неустановленным предметом нанес ему удар в живот. Затем он ударил этим же предметом свою девушку в шею.

В результате брат девушки скончался на месте, а она сама в больнице через две недели.

На суде мужчина свою вину не признал. Он рассказал, что защищался от нападения, а женщине, возможно, сделал удар случайно. Подробностей конфликта из-за сильного алкогольного опьянения он не помнит.

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#Происшествия#Нижний Тагил#Убийство#Приговор
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