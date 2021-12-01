Тагильчанин убил свою возлюбленную и ее брата за решение расстаться

В ходе рассмотрения дела в Свердловском областном суде установлено, что вечером 13 февраля 2021 года мужчина был нетрезвым. Он находился в квартире на улице Алтайская, где он решил убить свою сожительницу и ее брата. Ссора возникла из-за того, что девушка хотела расстаться с подсудимым, а брат ее поддержал. Кроме того, мужчине была выставлена претензия за периодические побои.