Из-за депутатов без QR-кода в думу Асбеста нагрянула полиция

У всех присутствовавших были переписаны паспортные данные. Это коснулось также сотрудников администрации и гостей, сообщила депутат гордумы Наталья Крылова. Она считает, что к правоохранителям обратились местные жители после публикаций в СМИ и соцсетях об инциденте.