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Posted 3 декабря 2021, 08:21

Published 3 декабря 2021, 08:21

Modified 18 сентября 2022, 14:28

Updated 18 сентября 2022, 14:28

На невыплату зарплаты пожаловались переписчики в Екатеринбурге

На невыплату зарплаты пожаловались переписчики в Екатеринбурге

3 декабря 2021, 08:21
Фото: 1MI.
Сотрудники, занимавшиеся переписью населения в Екатеринбурге, заявили, что им до сих пор не оплатили работу. На данный момент известно о 87 случаях. Оплата за работу переписчиков составляет 18,6 тысячи рублей.

Один из работников рассказал, что заключил со Свердловскстатом контракт. Жалоб и нареканий не было, но после завершения кампании средства не были выплачены, пишет Е1.

На данный момент ожидается ответ на обращение к врио руководителя Свердловскстата Антонине Перуновой, рассказывает переписчик. Планируется обратиться в прокуратуру.

В Свердловскстате пояснили, что средства будут выплачены. Согласно контрактам, это 10 рабочих дней после завершения приемки работ. В большинстве случаев крайним сроком является 10 декабря.

#Общество#Новости УрФО#Зарплата#Екатеринбург
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