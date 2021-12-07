В Екатеринбурге подросток-инвалид изнасиловал 6-летнюю девочку

Posted 7 декабря 2021,, 09:56
Published 7 декабря 2021,, 09:56
Modified Вчера, 20:28
Updated Вчера, 20:28
Девочка вместе с матерью и ее подругой гуляли на улице. К ним подошли неизвестные мальчик с девочкой. Они начали играть в снежки.
После игры мать 6-летней девочки увидела, что ее ребенок находится в подавленном состоянии. Несовершеннолетняя пояснила, что новые друзья запретили ей рассказывать о случившемся.
В конце концов девочка призналась, что попросила 15-летнего школьника поправить ей колготки. Подросток начал приставить к ребенку, совершив насильственные действия сексуального характера.
Мать написала заявление в полицию только через 10 суток после инцидента. Подозреваемого задержали. Им оказался отстающий в развитии школьник. Он проживает в том же районе.
Подросток согласился на психиатрическую экспертизу, и признался, что испытал внезапное половое влечение к девочке.
Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.