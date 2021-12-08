tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 8 декабря 2021,, 13:03

Published 8 декабря 2021,, 13:03

Modified Вчера, 20:28

Updated Вчера, 20:28

В Верховном суде объяснили решение о штрафе за отсутствие маски по фотографии

8 декабря 2021, 13:03
Пресс-служба Верховного суда России заявила, что штраф за отсутствие средств защиты у продавца по фотографии нарушителя касается только этого конкретного дела.

На магазин в московском районе Люблино пришла жалоба, пишет NEWS.ru.

Верховный суд обещал не распространять такую практику на всех россиян. На простых обывателей накладывать штрафы за отсутствие масок на основании одних только фото- и видеоматериалов не станут.

В деле продуктового магазина ООО «Люблино» суд получил фото продавца без маски. Снимки приняли за доказательство того, что продавец работал в торговом зале без средств индивидуальной защиты органов дыхания. Фотоматериалы посчитали достоверными и допустимыми доказательствами по делу. В Верховном суде подчеркнули, что они отвечают требованиям, которые предъявляют к подобного рода доказательствам названным кодексом.

Кассационная жалоба магазина, где побывали районные чиновники и сфотографировали сотрудника без маски, осталась не удовлетворенной. Руководство ООО «Люблино» не устроило, что районный суд не назначил экспертизу и не опросил понятых. На торговую точку просто наложили штраф в размере 100 000 рублей за невыполнение правил поведения при режиме повышенной готовности.

Представители Верховного суда сказали, что для наложения таких штрафов не обязательно «использовать специальные познания в науке и технике».

#Общество
Подпишитесь
Уязвимый возраст. Советы психолога о том, как общаться со школьниками в трудный период
Вчера, 14:46
Декана журфака УрФУ Некрасова задержали на пикантной вечеринке в Екатеринбурге
19 февраля, 15:46
Жители Нижнего Тагила могут бесплатно прокатиться на «Генерале»
Вчера, 13:42
В Екатеринбурге повторно будут судить мужчину, который напал на мальчика с шапкой Z
Вчера, 12:51
Как узнать, есть ли у вашего ребенка проблемы в жизни?
Вчера, 14:44
Была в коме: в Невьянской ЦРБ умерла девушка, которую сбило отлетевшим колесом фуры
Вчера, 15:30