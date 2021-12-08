В Верховном суде объяснили решение о штрафе за отсутствие маски по фотографии

В деле продуктового магазина ООО «Люблино» суд получил фото продавца без маски. Снимки приняли за доказательство того, что продавец работал в торговом зале без средств индивидуальной защиты органов дыхания. Фотоматериалы посчитали достоверными и допустимыми доказательствами по делу. В Верховном суде подчеркнули, что они отвечают требованиям, которые предъявляют к подобного рода доказательствам названным кодексом.