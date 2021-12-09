Кредит для юридических лиц: как не попасть в руки мошенников?

Ещё одна из услуг, которую предлагают в подобных компаниях, это предоставление фальшивой справки о доходах, что грозит заёмщику уже не штрафами, а уголовной ответственностью. Немало случаев, когда для получения кредита используются документы других лиц. Вас могут попросить оформить на себя заём для покупки какого-либо товара, а затем уступить его посреднику за меньшую сумму.