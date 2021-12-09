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Posted 9 декабря 2021,, 09:59

Published 9 декабря 2021,, 09:59

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Кредит для юридических лиц: как не попасть в руки мошенников?

9 декабря 2021, 09:59
Наш город славится крупной промышленностью, но также руководством страны создаются условия малому бизнесу, от которого зависит благосостояние граждан.

Не секрет, что на открытие нужны деньги, поэтому у ИП главный вопрос: где взять кредит для юридических лиц.

И, как в каждом деле, связанном с деньгами, и подчас, с деньгами большими, в кредитном бизнесе немало любителей «лёгкой наживы», попросту — мошенников. Почти на каждом уличном столбе, в каждой газете и на сайте в Интернете можно встретить объявления типа «Кредит за 5 минут», «Кредит без залога и документов» и тому подобные.

Не скрываются ли за этими объявлениями кредитные мошенники? Чаще всего заёмщику, который обратился к таким «специалистам», предлагаются посреднические услуги по взятию кредита, естественно, не бесплатно. При этом человек может соответствовать требованию банка и в подобной «помощи» попросту не нуждаться.

Ещё одна из услуг, которую предлагают в подобных компаниях, это предоставление фальшивой справки о доходах, что грозит заёмщику уже не штрафами, а уголовной ответственностью. Немало случаев, когда для получения кредита используются документы других лиц. Вас могут попросить оформить на себя заём для покупки какого-либо товара, а затем уступить его посреднику за меньшую сумму.

В таком случае, вы рискуете остаться с кредитным обязательством перед магазином. С этой же целью мошенники могут использовать утерянные документы. Один из видов афер связан с «лжеколлекторскими» агентствами, которые, заполучив базы неплательщиков, довольно в грубой форме предлагают немедленно оплатить долг наличными. В этом случае следует связаться с банком, чтобы выяснить, передавались ли посредникам ваши данные.

Таким образом, чтобы избежать мошенничества, необходимо:

  1. Пользоваться услугами только крупных проверенных банков и компаний.
  2. Всегда внимательно читать договор.
  3. Стараться избегать услуг малоизвестных подозрительных компаний, за которыми часто скрываются мошенники.
  4. Чтобы не стать соучастником аферы и обладателем огромного долга, не стоит передавать кому-либо свои документы. При утере документов следует обратиться в полицию.
  5. Если вы уже получили кредит в банке и воспользовались пластиковой картой, помните, что нельзя никому передавать свои паспортные данные и ПИН-код, не стоит пользоваться незнакомыми и подозрительно выглядящими банкоматами, утерянную карту следует сразу же блокировать в банке.

При соблюдении этих несложных правил вы легко сможете избежать встречи с мошенниками, а полученный кредит позволит легко достигнуть поставленных целей.

Акционерное Общество «Тинькофф Банк», лицензия ЦБ РФ № 2673, ОГРН 1027739642281 23060, город Москва, 1-Й Волоколамский проезд, 10-1.

#Общество
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