Кредит для юридических лиц: как не попасть в руки мошенников?

Posted 9 декабря 2021,, 09:59
Published 9 декабря 2021,, 09:59
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
Не секрет, что на открытие нужны деньги, поэтому у ИП главный вопрос: где взять кредит для юридических лиц.
И, как в каждом деле, связанном с деньгами, и подчас, с деньгами большими, в кредитном бизнесе немало любителей «лёгкой наживы», попросту — мошенников. Почти на каждом уличном столбе, в каждой газете и на сайте в Интернете можно встретить объявления типа «Кредит за 5 минут», «Кредит без залога и документов» и тому подобные.
Не скрываются ли за этими объявлениями кредитные мошенники? Чаще всего заёмщику, который обратился к таким «специалистам», предлагаются посреднические услуги по взятию кредита, естественно, не бесплатно. При этом человек может соответствовать требованию банка и в подобной «помощи» попросту не нуждаться.
Ещё одна из услуг, которую предлагают в подобных компаниях, это предоставление фальшивой справки о доходах, что грозит заёмщику уже не штрафами, а уголовной ответственностью. Немало случаев, когда для получения кредита используются документы других лиц. Вас могут попросить оформить на себя заём для покупки какого-либо товара, а затем уступить его посреднику за меньшую сумму.
В таком случае, вы рискуете остаться с кредитным обязательством перед магазином. С этой же целью мошенники могут использовать утерянные документы. Один из видов афер связан с «лжеколлекторскими» агентствами, которые, заполучив базы неплательщиков, довольно в грубой форме предлагают немедленно оплатить долг наличными. В этом случае следует связаться с банком, чтобы выяснить, передавались ли посредникам ваши данные.
Таким образом, чтобы избежать мошенничества, необходимо:
При соблюдении этих несложных правил вы легко сможете избежать встречи с мошенниками, а полученный кредит позволит легко достигнуть поставленных целей.
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