Внесенные в устав ППК РЭО изменения упростят процесс оказания мер поддержки

Согласно Постановлению Правительства РФ № 1920 об изменениях в уставе ППК «Российский экологический оператор», теперь решения по инвестиционным проектам на сумму до одного млрд рублей будет принимать руководство компании. В частности, изменения затрагивают сделки по финансированию инвестпроектов за счет субсидий, предоставляемых компании из федерального бюджета, если сумма или размер такой сделки либо нескольких взаимосвязанных сделок, или размер принимаемых компанией на себя финансовых обязательств по проектам составляет менее одного млрд рублей.