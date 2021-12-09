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Posted 9 декабря 2021, 14:30

Published 9 декабря 2021, 14:30

Modified 18 сентября 2022, 14:22

Updated 18 сентября 2022, 14:22

Внесенные в устав ППК РЭО изменения упростят процесс оказания мер поддержки

Внесенные в устав ППК РЭО изменения упростят процесс оказания мер поддержки

9 декабря 2021, 14:30
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин подписал постановление о внесении изменений в устав публично-правовой компании “Российский экологический оператор” (ППК РЭО).

Согласно документу, правление компании получило возможность одобрять финансирование инвестпроектов, соответствующих определенным критериям.

Отмечается, что это решение положительно скажется на порядке и длительности рассмотрения подобных сделок, сообщает tass.ru.

Как рассказал глава РЭО Денис Буцаев, компания приступила к активному оказанию мер поддержки отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). По словам Буцаева, изменения в уставе ППК помогут ускорить предоставление мер поддержки, особенно по проектам с относительно небольшой инвестиционной емкостью.

Согласно Постановлению Правительства РФ № 1920 об изменениях в уставе ППК «Российский экологический оператор», теперь решения по инвестиционным проектам на сумму до одного млрд рублей будет принимать руководство компании. В частности, изменения затрагивают сделки по финансированию инвестпроектов за счет субсидий, предоставляемых компании из федерального бюджета, если сумма или размер такой сделки либо нескольких взаимосвязанных сделок, или размер принимаемых компанией на себя финансовых обязательств по проектам составляет менее одного млрд рублей.

Изменения распространяются и на финансирование проектов в форме предоставления займов юрлицам, учредителем или участником которых выступает компания, если сумма (размер) проекта или размер принимаемых компанией на себя финансовых обязательств по нему составляет менее 600 млн рублей.

#Общество
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