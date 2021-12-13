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Posted 13 декабря 2021,, 18:13

Published 13 декабря 2021,, 18:13

Modified Вчера, 20:28

Updated Вчера, 20:28

Очевидец раскрыл детали взрыва в монастыре Серпухова

13 декабря 2021, 18:13
Взрыв в женском монастыре в Серпухове Московской области произошел примерно в 08:20 утра, пояснил местный житель и очевидец Виталий Гладышев. Он рассказал, что услышал «достаточно громкий взрыв». Он также подчеркнул, что к месту ЧП «первыми прилетели пожарные и скорая помощь».

«Послышался взрыв, довольно громкий, узнал, что какой-то мужчина подорвал гранату. Взрыв был примерно в 08:20. Первыми приехали пожарные и скорая. Следует отметить, что прибыли крайне оперативно, спустя пять-семь минут», — уточнил Гладышев.

По сведениям Telegram-канала «112», самодельное взрывное устройство в монастырь пронес 18-летний воспитанник приходской школы Владислав С., сообщает NEWS.ru.

Как сообщил ТАСС, из-за взрыва пострадали восемь человек, в их числе оказались семеро детей. Одного подростка доставили в больницу с ранениями ног и ожогами.

Сам нападавший скончался. По данным ГУ МВД вследствие случившегося пострадали два человека — устроивший взрыв молодой человек и 15-летний подросток. Все людей, находившихся на тот момент в здании, эвакуировали.

#Происшествия
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