Очевидец раскрыл детали взрыва в монастыре Серпухова

Взрыв в женском монастыре в Серпухове Московской области произошел примерно в 08:20 утра, пояснил местный житель и очевидец Виталий Гладышев. Он рассказал, что услышал «достаточно громкий взрыв». Он также подчеркнул, что к месту ЧП «первыми прилетели пожарные и скорая помощь».