Очевидец раскрыл детали взрыва в монастыре Серпухова

Posted 13 декабря 2021,, 18:13
Published 13 декабря 2021,, 18:13
Modified Вчера, 20:28
Updated Вчера, 20:28
«Послышался взрыв, довольно громкий, узнал, что какой-то мужчина подорвал гранату. Взрыв был примерно в 08:20. Первыми приехали пожарные и скорая. Следует отметить, что прибыли крайне оперативно, спустя пять-семь минут», — уточнил Гладышев.
По сведениям Telegram-канала «112», самодельное взрывное устройство в монастырь пронес 18-летний воспитанник приходской школы Владислав С., сообщает NEWS.ru.
Как сообщил ТАСС, из-за взрыва пострадали восемь человек, в их числе оказались семеро детей. Одного подростка доставили в больницу с ранениями ног и ожогами.
Сам нападавший скончался. По данным ГУ МВД вследствие случившегося пострадали два человека — устроивший взрыв молодой человек и 15-летний подросток. Все людей, находившихся на тот момент в здании, эвакуировали.