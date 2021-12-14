Липецкая «Квадра» провела перерасчет платы за тепло липчанам из-за ошибок УК

В ходе работ сотрудники выяснили, что в 72 домах приборы учета работают в штатном режиме, однако в октябре 2021 года управляющие организации просто не передали их показания в компанию. Тем не менее в ноябрьских квитанциях жителям этих домов расчет будет произведен с учетом фактических показаний прибора учета, а не по среднемесячным показаниям, как это было в октябре. В результате сумма платежа станет ниже.