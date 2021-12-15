Пожар произошел на предприятии владельца шахты «Листвяжная»

Posted 15 декабря 2021,, 15:28
Published 15 декабря 2021,, 15:28
Modified Вчера, 20:28
Updated Вчера, 20:28
По словам заместителя директора по социальным вопросам «Кемеровохиммаш» Оксаны Селиверстовой, огонь возник в малярной камере вагоносборочного цеха. Пламя оперативно ликвидировали. Никто не погиб и не пострадал. Об этом пишет NEWS.ru.
Утром пожарные прибыли на улицу Терешковой, 45. Огонь полыхал в третьем вагоносборочном цехе в малярной камере. На «Кемеровохиммаш» приехали сотрудники МЧС. Персонал цеха был эвакуирован. Пожарные быстро потушили огонь. Члены внутренней комиссии устанавливают обстоятельства и причины пожара, сообщила Селиверстова.
«Кемеровохиммаш» входит в число ведущих предприятий химического машиностроения за Уралом. На его мощностях изготавливают оборудование для отраслей газовой, металлургической, угольной и коксохимической промышленности.