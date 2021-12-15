Пожар произошел на предприятии владельца шахты «Листвяжная»

По словам заместителя директора по социальным вопросам «Кемеровохиммаш» Оксаны Селиверстовой, огонь возник в малярной камере вагоносборочного цеха. Пламя оперативно ликвидировали. Никто не погиб и не пострадал. Об этом пишет NEWS.ru.