Эксперт рассказал, вырастут ли цены из-за запрета ввоза фруктов из Турции

Эксперт также пояснил, что в других странах имеется большое количество производителей фруктов и овоще. Они при необходимости могут увеличить поставки в Россию. А после того, как недочеты устранят, могут открыться предприятия, у которых на данный момент отсутствует возможность импорта в РФ.