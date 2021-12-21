Десятилетнюю девочку высадили из трамвая на мороз в Екатеринбурге

Ребенок сел в трамвай № 18 на остановке «Восточная», но не смогла заплатить за проезд картой — оплата не проходила, хотя, по словам матери девочки, деньги на ней были. Кондуктор трамвая подошла к школьнице и со словами «Нет билета, выходим» потребовала покинуть общественный транспорт.