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Posted 21 декабря 2021, 14:58

Published 21 декабря 2021, 14:58

Modified 19 августа 2024, 22:44

Updated 19 августа 2024, 22:44

Десятилетнюю девочку высадили из трамвая на мороз в Екатеринбурге

Десятилетнюю девочку высадили из трамвая на мороз в Екатеринбурге

21 декабря 2021, 14:58
Фото: 1MI.
Екатеринбургская школьница не смогла доехать до дома после уроков, так как ее высадили из трамвая.

Ребенок сел в трамвай № 18 на остановке «Восточная», но не смогла заплатить за проезд картой — оплата не проходила, хотя, по словам матери девочки, деньги на ней были. Кондуктор трамвая подошла к школьнице и со словами «Нет билета, выходим» потребовала покинуть общественный транспорт.

В итоге девочка не стала дожидаться другого трамвая и отправилась домой пешком, находясь где-то в пятнадцати минутах от дома. Мама школьницы намерена написать жалобу в «Трамвайно-троллейбусное управление» областной столицы, сообщает «Инцидент Екатеринбург».

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#Общество#Новости УрФО#Ребенок#Проезд#Екатеринбург#Кондуктор
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