Десятилетнюю девочку высадили из трамвая на мороз в Екатеринбурге

Posted 21 декабря 2021, 14:58
Published 21 декабря 2021, 14:58
Modified 19 августа 2024, 22:44
Updated 19 августа 2024, 22:44
Ребенок сел в трамвай № 18 на остановке «Восточная», но не смогла заплатить за проезд картой — оплата не проходила, хотя, по словам матери девочки, деньги на ней были. Кондуктор трамвая подошла к школьнице и со словами «Нет билета, выходим» потребовала покинуть общественный транспорт.
В итоге девочка не стала дожидаться другого трамвая и отправилась домой пешком, находясь где-то в пятнадцати минутах от дома. Мама школьницы намерена написать жалобу в «Трамвайно-троллейбусное управление» областной столицы, сообщает «Инцидент Екатеринбург».