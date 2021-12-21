Невакцинированные студенты будут отстранены от учебы в Свердловской области

Об этом сообщил вице-губернатор региона Павел Креков. Он отметил, что в 2022 году все вузы в Свердловской области вернутся к стандартному режиму работы, но посещать их смогут только те студенты, что прошли вакцинацию. Студенты, имеющие медотводы, будут переведены на дистанционное обучение, остальные - отстранены от занятий.