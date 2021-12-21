Суд приговорил к реальному сроку жителя Североуральска за покупку наркотиков

Posted 21 декабря 2021, 12:54
Published 21 декабря 2021, 12:54
Modified 29 ноября 2024, 18:29
Updated 29 ноября 2024, 18:29
В декабре прошлого года североуралец Никита Иваньков был приговорен к 3,5 годам условно за покупку в интернете и хранение у себя дома более 37 граммов наркотиков. Суд решил, что мужчина может исправиться, не отбывая реального наказания.
С этим оказалась не согласна прокуратура и подала апелляционное представление в Свердловский областной суд, который отправил дело на новое разбирательство. В результате него Иваньков был приговорен к трем годам колонии общего режима, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.