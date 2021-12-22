«Единая Россия» рассказала о планах работы в весеннюю сессию в российском парламенте

Тоже весной, по данным сайта «Единой России», должен быть согласован с правительством и принят закон о бесплатной госпитализации родителей, у которых детей-инвалидов кладут на лечение в стационар. Также под защитой окажутся права детей, получающих пенсию по потере кормильца, в ситуации, когда они подрабатывают во время каникул или поступают в вузы.