О последствиях отмены QR-кодов в Свердловской области высказались эксперты

Напомним, QR-коды в торговых центрах и магазинах Свердловской области были отменены. Действовать мера начинает 22 декабря 2021 года и до 20 января 2022 года. В течение этого месяца ситуация с заболеваемостью будет находится на постоянном контроле и при росте числа зараженных ограничения могут быть возвращены досрочно.