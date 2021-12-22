Предприятия в России обяжут установить датчики выбросов до конца 2022 года

По словам Абрамченко, те предприятия, которые не скрывают количество выбросов, уже начали автоматизировать сбор информации. Она считает, что остальные должны поступить также. Она добавила, что на сегодняшний лень в статистической отчетности предоставляются данные, которые передают сами загрязнители, а датчики в режиме онлайн будут передавать информацию и человеческое участие там будет минимальным, если служба IT не будет вмешиваться в процесс.