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СК начал проверку гибели пенсионера после падения на тротуаре в Нижнем Тагиле

22 декабря 2021, 14:45
Фото: 1MI
Следователи выясняют обстоятельства гибели 70-летнего Юрия Пономарева, упавшего на скользком тротуаре в Нижнем Тагиле.

По результатам доследственной проверки ведомством будет принято процессуальное решение, сообщи в пресс службе СК по Свердловской области. Сейчас сотрудники отдела полиции № 17 проверяют все известные факты ЧП, собранные ими материалы будут отправлены в областной СК. Кроме того, проверкой трагического происшествия занимается еще и прокуратура Дзержинского района.

Напомним, что 70-летний мужчина поскользнулся на тротуаре рядом с «Магнитом» на улице Зари и сильно ударился головой. Проведенная медиками операция не помогла спасти пенсионера, так как полученные травмы оказались несовместимы с жизнью.

Мужчина умер после падения на скользком тротуаре в Нижнем Тагиле
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#Следственный комитет#Тротуар#Пенсионер#Проверка#Гибель#Происшествия
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