СК начал проверку гибели пенсионера после падения на тротуаре в Нижнем Тагиле

По результатам доследственной проверки ведомством будет принято процессуальное решение, сообщи в пресс службе СК по Свердловской области. Сейчас сотрудники отдела полиции № 17 проверяют все известные факты ЧП, собранные ими материалы будут отправлены в областной СК. Кроме того, проверкой трагического происшествия занимается еще и прокуратура Дзержинского района.
Напомним, что 70-летний мужчина поскользнулся на тротуаре рядом с «Магнитом» на улице Зари и сильно ударился головой. Проведенная медиками операция не помогла спасти пенсионера, так как полученные травмы оказались несовместимы с жизнью.