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Созданный в Свердловской области департамент туризма возглавила Эльмира Туканова

22 декабря 2021, 10:10
Фото: midural.ru
Новую структуру в составе правительства Свердловской области — департамент по развитию туризма и индустрии гостеприимства — возглавила Эльмира Туканова.

Эльмира Туканова была главой Центра развития туризма Свердловской области. Но примерно 10 месяцев назад она подала в отставку. И, поскольку губернатор не возражал, она сменила место работы. С февраля по ноябрь свердловчанка была председателем Государственного комитета Республики Башкортостан по туризму.

Пока Туканова адаптировалась к чужбине, у нее на родине произошли изменения. Был создан департамент по развитию туризма и индустрии гостеприимства. Он начнет свою работу уже 1 января 2022 года.

Новый госорган будет создавать сеть туристических объектов, расположенных на водных и речных маршрутах. Вкупе с этим планируется строительство-благоустройство велосипедных и пешеходных маршрутов, объектов придорожного сервиса и экскурсионных автобусных программ. Власти делают ставку и на развитие межрегиональных маршрутов.

Еще в компетенцию департамента включены такие вопросы как подготовка кадров для туристической отрасли, аттестация экскурсоводов, паспортизация маршрутов, и другие. Окончательно функционал будет сформирован к новому году.

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