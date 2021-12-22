Созданный в Свердловской области департамент туризма возглавила Эльмира Туканова

Эльмира Туканова была главой Центра развития туризма Свердловской области. Но примерно 10 месяцев назад она подала в отставку. И, поскольку губернатор не возражал, она сменила место работы. С февраля по ноябрь свердловчанка была председателем Государственного комитета Республики Башкортостан по туризму.
Пока Туканова адаптировалась к чужбине, у нее на родине произошли изменения. Был создан департамент по развитию туризма и индустрии гостеприимства. Он начнет свою работу уже 1 января 2022 года.
Новый госорган будет создавать сеть туристических объектов, расположенных на водных и речных маршрутах. Вкупе с этим планируется строительство-благоустройство велосипедных и пешеходных маршрутов, объектов придорожного сервиса и экскурсионных автобусных программ. Власти делают ставку и на развитие межрегиональных маршрутов.
Еще в компетенцию департамента включены такие вопросы как подготовка кадров для туристической отрасли, аттестация экскурсоводов, паспортизация маршрутов, и другие. Окончательно функционал будет сформирован к новому году.