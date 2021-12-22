Цыганка сдала золото на 3 млн в ломбард и открыла собачий приют в Екатеринбурге

Травму головы женщина получила девять лет назад. Горожанка возвращалась к себе домой по частному сектору и вдруг услышала крики. Неизвестные жестоко избивали женщину. Пройти мимо Елена не смогла. Она бросилась на злоумышленников. В результате Елена получила удар ножом в голову и едва не погибла. Лезвие пробило висок.