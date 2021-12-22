Выселения боится многодетная семья в Екатеринбурге из-за блокировки сайта кооператива

Ипотеку супруги брать не хотели, к тому же у них не хватило бы дохода, а потому они вступили в кооператив, когда проживали в Кемеровской области. Семья внесла 35% от цены квартиры и через год ожидания в очереди уже смогла приобрести жилье в Екатеринбурге. Теперь они возвращают паи, которые направляются на приобретение квартир для других участников, поясняет екатеринуржец Валерий Е1.