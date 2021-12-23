TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Четыре человека доставлены в больницу Каменск-Уральска после ДТП с участием автобуса

23 декабря 2021, 11:36
Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
23 декабря в Каменске-Уральском в ДТП попал маршрутный автобус. Машина влетела в опору пешеходного светофора.

На улице Алюминиевой Каменск-Уральска в аварию попал автобус марки «ПАЗ». Двигаясь по маршруту № 11, водитель резко вывернул руль, и машина с пассажирами влетела в стойку светофора.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка. Госавтоинспекторы выяснили, что водитель пытался уйти от столкновения с лековушкой. Автомобиль двигался по той же улице и при повороте направо со средней полосы не уступил дорогу ПАЗу, который ехал прямо.

В результате ДТП в больницу города доставили четырех человек. Нарушителя правил дорожного движения уже ищут. Обстоятельства инцидента выясняются, сообщили в пресс-службе ведомства.

Материалы по теме
Четыре пассажирки госпитализированы после ДТП с автобусом в центре ЕкатеринбургаПассажирка пострадала в ДТП с двумя автобусами в Нижнем ТагилеВодитель иномарки погиб в ДТП с пассажирским автобусом под Каменском-Уральским
#ГИБДД#Каменский район#ДТП#Автобус#Каменск-Уральский#Происшествия
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Вчера, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Вчера, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
25 сентября, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
25 сентября, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Вчера, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Вчера, 20:25