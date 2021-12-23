Четыре человека доставлены в больницу Каменск-Уральска после ДТП с участием автобуса

На улице Алюминиевой Каменск-Уральска в аварию попал автобус марки «ПАЗ». Двигаясь по маршруту № 11, водитель резко вывернул руль, и машина с пассажирами влетела в стойку светофора.
В настоящее время по факту ДТП проводится проверка. Госавтоинспекторы выяснили, что водитель пытался уйти от столкновения с лековушкой. Автомобиль двигался по той же улице и при повороте направо со средней полосы не уступил дорогу ПАЗу, который ехал прямо.
В результате ДТП в больницу города доставили четырех человек. Нарушителя правил дорожного движения уже ищут. Обстоятельства инцидента выясняются, сообщили в пресс-службе ведомства.