Хозяин элитной иномарки украл в бизнес-центре Екатеринбурга мыло на спор

Инцидент произошел 23 декабря в центре Екатеринбурга. Уборщица БЦ «Высоцкий» обнаружила пропажу диффузора для жидкого мыла в одном из туалетов здания. Женщина обратилась с сообщением к охране бизнес-центра, которые в свою очередь изучили записи камер видеонаблюдения и вычислили злоумышленника, пишет Е1.
Им оказался респектабельный свердловчанин, который вылил мыло в раковину, а сам диффузор убрал в дипломат. После этого злоумышленник покинул помещение и сел в свой Range Rover. Бизнесмен позднее пояснил сотрудникам охраны «Высоцкого», что украл мыло на спор.