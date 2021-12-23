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Хозяин элитной иномарки украл в бизнес-центре Екатеринбурга мыло на спор

23 декабря 2021, 13:11
Фото: pixabay.com
Уборщица бизнес-центра «Высоцкий» в Екатеринбурге обнаружила пропажу мыла в туалете. Укравшего диффузор вычислили по камерам видеонаблюдения. Оказалось, мыло унес респектабельный посетитель.

Инцидент произошел 23 декабря в центре Екатеринбурга. Уборщица БЦ «Высоцкий» обнаружила пропажу диффузора для жидкого мыла в одном из туалетов здания. Женщина обратилась с сообщением к охране бизнес-центра, которые в свою очередь изучили записи камер видеонаблюдения и вычислили злоумышленника, пишет Е1.

Им оказался респектабельный свердловчанин, который вылил мыло в раковину, а сам диффузор убрал в дипломат. После этого злоумышленник покинул помещение и сел в свой Range Rover. Бизнесмен позднее пояснил сотрудникам охраны «Высоцкого», что украл мыло на спор.

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