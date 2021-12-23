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Кварталу в Нижнем Тагиле присвоили статус объекта культурного наследия

23 декабря 2021, 05:43
Фото: Яндекс.Карты
Объектом культурного наследия стал уникальный архитектурный ансамбль в центре Нижнего Тагила.

Речь идет о жилом квартале застройки 1950-х годов 20 века. Расположен он в центральной части Нижнего Тагила и ограничен проспектами Строителей, Мира, Ленина, а также Театральной площадью.

17 декабря по приказу начальника управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области Евгения Рябинина объект получил своего рода «охранную грамоту». Начиная с этого дня, конструктивные новшества и переделки без согласований больше невозможны.

Причиной такого решения ведомства отчасти послужило письмо от имени жителей дома № 10 на проспекте Строителей, который за форму еще называют «Подкова». Центральную часть здания, построенного при Сталине, украшала балюстрада. Она представляла собой небольшое ограждение, состоящее из балясин, соединенных с помощью балки.

Со временем отдельно стоящие друг от друга фигурные столбы разрушились. Все что от них осталось — арматура, подпиравшая «перекладину». В марте этого года дом начали ремонтировать и зашили пространство между ней и карнизом профлистом.

Жители создали инициативную группу. Они обратились к архитекторам и коллективно обратились в мэрию, а затем и в правительство Свердловской области. Там рассмотрели обоснование защиты зданий в центре города и включили квартал в перечень объектов исторического наследия.

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#Объекты культурного наследия#Нижний Тагил#Общество
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