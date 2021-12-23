Мяч с автографами спортсменов подарили Путину журналисты из Екатеринбурга

Альберт Мусин обратился к президенту с просьбой сделать все, чтобы Универсиада состоялась в 2023 году в Екатеринбурге.
Ради этого мы привезли Вам презент — мяч с автографами самых именитых спортсменов Свердловской области: бойцов, гимнастов и гонщиков, пояснил журналист.
Он отметил, что подарок не пропустила охрана, но выразил надежду на то, что мяч все-таки окажется у Владимира Путина.
Поскольку вы об этом сказали, теперь точно дойдет, ответил президент.
Напомним, к началу Универсиады-2023 в Екатеринбурге необходимо отремонтировать и построить более 40 спортивных объектов.