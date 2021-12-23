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На Свердловскую область надвигаются 30-градусные морозы

23 декабря 2021, 08:36
Фото: TagilCity.ru
По прогнозу Уральского Гидрометцентра, в ближайшую субботу столбики термометров в Свердловской области опустятся местами ниже 30-градусной отметки.

На территории Свердловской области установилась по-настоящему зимняя погода. Воздух после снегопадов остыл, и уже ничто не мешает морозам отвоевать утраченные было позиции.

Сегодня днем по региону от -10 до -15 градусов по Цельсию. Но в низинах и холмистой местностивозможен перепад до -20. Скорость ветра у земли - до 10 метров в секунду. В некоторых районах наблюдаются осадки в виде снега. Дороги местами с наледью.

В ночь на пятницу, 24 декабря, каких-то особых изменений в характере погоды не предвидится. По региону похолодает до -22 Цельсия, а на севере будет уже до 29 мороза. Днем воздух прогреется только до -14..-19 градусов Цельсия. К концу дня ветер сменится с западного на юго-западный. Скорость составит 3-8 м/с. Осадки не ожидаются.

Ночью субботы «придавит» 25-градусный мороз, а на севере температура стужа шагнет к -30 градусной отметке. Днём — до -20 по Цельсию.

#Свердловская область#Погода#Новости УрФО#Общество
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