На Свердловскую область надвигаются 30-градусные морозы

В ночь на пятницу, 24 декабря, каких-то особых изменений в характере погоды не предвидится. По региону похолодает до -22 Цельсия, а на севере будет уже до 29 мороза. Днем воздух прогреется только до -14..-19 градусов Цельсия. К концу дня ветер сменится с западного на юго-западный. Скорость составит 3-8 м/с. Осадки не ожидаются.