Началась пресс-конференция с президентом Владимиром Путиным

От Владимира Путина ждут ответы на все ключевые вопросы о ситуации в России и в мире. В частности, глава государства поделится с журналистами своим мнением о заболеваемости коронавирусом и особенностях протекания очередной волны COVID-19, об Олимпиаде в Токио, о Северном потоке-2, прокомментирует результаты выборов в Госдуму и итоги Всероссийской переписи населения, а также ответит на вопросы о внешней политике России в 2021 году.