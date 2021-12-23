TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Началась пресс-конференция с президентом Владимиром Путиным

23 декабря 2021, 09:13
Фото: скриншот с прямой трансляции пресс-конференции
В Москве началась большая ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина. В этом году глава государства присутствует на ней лично, а не посредством видеосвязи.

Большая ежегодная пресс-конференция президента Российской Федерации Владимира Путина стартовала в Манеже в четверг, 23 декабря. Прямая трансляция мероприятия ведется сразу по нескольким телеканалам и в сети. Глава государства лично ответит на вопросы журналистов — в 2020 году подобное мероприятие проходило в режиме онлайн из-за обострения ситуации с коронавирусом.

В 2021 году количество приглашенных представителей СМИ решили ограничить из-за неблагоприятной ситуацией с заболеваемостью SARS-CoV-2. По данным пресс-службы главы государства, аккредитацию на мероприятие получили 507 журналистов. Модератором конференции выступает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

От Владимира Путина ждут ответы на все ключевые вопросы о ситуации в России и в мире. В частности, глава государства поделится с журналистами своим мнением о заболеваемости коронавирусом и особенностях протекания очередной волны COVID-19, об Олимпиаде в Токио, о Северном потоке-2, прокомментирует результаты выборов в Госдуму и итоги Всероссийской переписи населения, а также ответит на вопросы о внешней политике России в 2021 году.

Подведение итогов уходящего года в рамках большой пресс-конференции стало традиционным на протяжении уже 17 лет. Подобную практику общения со СМИ ввел президент Владимир Путин впервые в 2001 году.

Материалы по теме
СМИ: Одно слово Путина по Донбассу повысило геополитические ставкиУченый рассказал о грязи в Екатеринбурге президенту Владимиру Путину
#Пресс-конференция#Рф#Президент#Владимир Путин#Эксклюзив#Общество
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Вчера, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Вчера, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
25 сентября, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
25 сентября, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Вчера, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Вчера, 20:25