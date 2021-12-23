Полицейский Дед Мороз поздравил детей из особых семей пригорода Нижнего Тагила

В преддверии Нового года полицейский Дед Мороза из Нижнего Тагила традиционно поздравил детей из малообеспеченных и многодетных семей, а также тех малышей, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Главного новогоднего деда сопровождала Снегурочка, а в гости к подопечным правоохранители приехали на санях.

Полицейский Дед Мороз в Нижнем Тагиле побывал в нескольких многодетных и малообеспеченных семьях, а также у детей, которые воспитываются в сложной жизненной ситуации. Первыми стали подопечные правоохранителей в селе Лая. Детям подарили сладкие подарки, а также поздравили их с наступающим Новым Годом, рассказали в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское». Фото: Пресс-группа МУ МВД России "Нижнетагильское" В ролях Деда Мороза и Снегурочки были начальник отделения по делам несовершеннолетних отдела полиции № 21 подполковник полиции Светлана Сараева и представитель противопожарной службы поселка Горноуральский Илья Бекезин. Для детей сотрудники полиции также провели новогоднюю елку в Горноуральском центре культуры. «Спецоперацию» Деда Мороза и Снегурочки провели силовики в Екатеринбурге Узнать подробнее Материалы по теме «Звездное небо» и светящееся дерево украсят центр Нижнего Тагила к Новому году