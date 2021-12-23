Привокзальную площадь в Нижнем Тагиле благоустроят за один год

Проект у нас уже готов. Он прошел госэкспертизу. Поэтому это будет хороший детский досуговый центр. Его очень не хватает на Гальяно-Горбуновском массиве. Центр будет состоять из двух зданий. Одно здание будет под управлением культуры, а второе — под управлением образования, под системой дополнительного образования. Поэтому у детишек, которые проживают на Гальянке, появится возможность ходить, посещать и радоваться жизни, рассказал глава города.