Россельбан перекрыли из-за ДТП с участием самосвала

Очевидцами произошедшего на Кольцовском тракте стали многочисленные автомобилисты. В соцсетях они сообщают, что по дороге двигался самосвал с поднятым кузовом. Водитель проявил беспечность и забыл его опустить.
Стойку с прикрепленными к ней дорожными знаками по ходу движения срезало и разорвало на куски. Металлические фрагменты разлетелись по проезжей части, создавая опасность для других водителей.
К настоящему моменту движение на участке Россельбана парализовано. Образовалась двухкилометровая пробка, сообщает Е1.