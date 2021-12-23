Схватившую за шею обидчика дочери маму из Серова будут судить за угрозу убийством

Инцидент произошел 25 ноября в одном из кабинетов образовательного учреждения. Женщина пришла в школу и схватила одноклассника своей дочери за запястье и за шею. Мама школьницы в этот момент пообещала задушить мальчика, если конфликт между ним и дочерью обвиняемой повторится.