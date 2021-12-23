Удобство с крысами: тагильчане, УК и застройщики высказались о мусоропроводах

Говорят, что какая-нибудь бабушка будет ругаться, так как ей нужно будет выносить на улицу мусор. Вот бабушка живет на каком-то этаже. Она, когда выходит из квартиры, либо поднимается на 9 ступенек вверх, либо на 9 ступенек вниз. Но когда она будет выходить выбрасывать мусор на площадку, нужно зайти в лифт и пройти на шесть ступенек,рассказывает он.